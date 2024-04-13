"Поздравляю наших болельщиков с победой. Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность проводить матчи. Вы сами видели, что сегодня были длинные перерывы из-за воздушной тревоги, и мы все должны были пройти в укрытие. Возможно, это сыграло нам на руку, учитывая то, как происходили события на футбольном поле. Результат есть. Мы должны были забивать и в первом тайме, когда были для этого прекрасные возможности. Хорошо, что проявили характер, бойцовские качества, мужскую настойчивость и ответственность за себя и своего партнера по команде, который получил две необязательные желтые карточки.

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Сразу хочу объяснить ситуацию с отсутствием Нещерета в составе: у него была высокая температура, он не готовился к игре из-за инфекции. Также температура вчера поднялась и у Сироты, поэтому его тоже не было в заявке. Поэтому не ищите того, чего нет.

Как команда отошла от ничьей с ЛНЗ? Иногда матчи происходят не по сценарию. Таким был поединок с ЛНЗ. При полном преимуществе мы должны были выигрывать, обеспечивать более комфортный счет, но, к сожалению, ошибка повлияла на результат.

Сегодня мы хорошо подготовились к нашему сопернику, понимали, как они будут играть и за счет чего мы можем добиться успеха, проявив свои сильные качества. У нас были возможности для реализации моментов, которые мы создали, и, к сожалению, не удалось забить. Потом была одна желтая карточка, сразу вторая – и это перевернуло игру с ног на голову.

Далее нам нужно было перестраиваться, понимать каким путем мы можем нивелировать численное преимущество соперника в середине поля. Нужно было терпеть, несколько менять и искать свой шанс в контратаках, о чем я и сказал ребятам.

Во время вынужденных перерывов, которые у нас были, я уверял команду в том, что такая возможность у нас обязательно будет. Так и произошло. Хочу поблагодарить ребят за их старательность, бойцовские качества и готовность отрабатывать за своего партнера по команде. Так выигрываются матчи и не только", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

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