Александрия – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча 32-го тура УПЛ против Александрии (2:0).

"Хочу поздравить Александрию и своего коллегу Владимира Шарана с таким достижением. Третье место, попадание в Лигу Европы. Молодцы! В течение всего сезона команда была в верхней части турнирной таблицы и уверенно довела это до конца.

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Хочется пожелать, чтобы александрийцы достойно представили Украину в еврокубках. Там совсем другой уровень, надо к нему подготовиться и сделать правильные приобретения. Время есть. Удачи и в следующем сезоне, и в Европе.

А что касается сегодняшней игры, то начало вообще был без середины поля. Мяч там не задерживался. Атака на одни ворота, атака на другие. Где-то острее до перерыва была Александрия, но мы свой момент использовали. Еще был момент у Назария Русина, он взял игру на себя, а нам показалось, что там надо было отдать на Беседина, который был в лучшей позиции. Но футболист принял такое решение, и это решение я уважаю.

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Что касается второго тайма, мы достаточно эффективно его провели. Особенно на быстром переходе из обороны в атаку. И контроль мяча появился в центральной зоне. Да, были ошибки в обороне, но без них ни одна команда не обходится. И Александрия старалась, и мы старались, но мы были эффективнее в атаке", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.