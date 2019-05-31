Олександрія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу 32-го туру УПЛ проти Олександрії (2:0).

"Хочу привітати Олександрію і свого колегу Володимира Шарана з таким досягненням. Третє місце, потрапляння в Лігу Європи. Молодці! Протягом всього сезону команда була у верхній частині турнірної таблиці і впевнено довела це до кінця.

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Хочеться побажати, щоб олександрійці гідно представили Україну в єврокубках. Там зовсім інший рівень, треба до нього підготуватися і зробити правильні придбання. Час є. Успіху і в наступному сезоні, і в Європі.

А що стосується сьогоднішньої гри, то початок взагалі був без середини поля. М'яч там не затримувався. Атака на одні ворота, атака на інші. Десь гострішою до перерви була Олександрія, але ми свій момент використали. Ще був момент у Назарія Русина, він взяв гру на себе, а нам здалося, що там треба було віддати на Бєсєдіна, який був у кращій позиції. Але футболіст прийняв таке рішення, і це рішення я поважаю.

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Що стосується другого тайму, ми досить ефективно його провели. Особливо на швидкому переході з оборони в атаку. І контроль м'яча з'явився в центральній зоні. Так, були помилки в обороні, але без них жодна команда не обходиться. І Олександрія старалася, і ми старалися, але ми були ефективнішими в атаці", – цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.