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Александрия – Динамо – видео голов

21:31 252 Читати українською
Александрия – Динамо – видео голов
Александрия – Динамо / ФК Динамо Киев

Динамо переигрывает Александрию в 32-м туре УПЛ. Смотрите видео голов.

 
Виктор Цыганков 21’
Ахмед Алибеков 32’
Виктор Цыганков 69’
21’ Виктор Цыганков
32’ Ахмед Алибеков
69’ Виктор Цыганков

На 21-й минуте Виктор Цыганков поразил пустые ворота Юрия Панькова и открыл счет во встрече

Видео гола Цыганкова

На 69-й минуте Виктор Цыганков оформил дубль и удвоил преимущество "бело-синих"

Видео гола Цыганкова

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