"В Олександрії завжди важко грати. Коли ми сюди приїжджаємо, проти нас б'ються та бодаються, як в останній раз. Але, ясна річ, нічого нового.

Олександрія – Динамо – 1:2 –відео голів і огляд матчу

Ми створили дуже багато моментів. Якби все реалізували, особливо в першому таймі, думаю, гру можна було б закривати ще до перерви. А суперники створили один момент, після якого ми пропустили.

Виходячи на другий тайм, ми були впевнені, що створимо ще гольові епізоди та зможемо забити", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо з посиланням на Футбол 1.

Зауважимо, після 20-ти турів "біло-сині" зберегли 7-очкову перевагу над Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ.

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