На пороге уже декабрь, а Рух до сих пор не знал побед в чемпионате. Таких команд в текущем розыгрыше УПЛ осталось только две – второй является Ингулец, с которым львовяне расписали ничью перед паузой на матчи сборных. При этом подопечные Ивана Федыка идут в группе аутсайдеров по ожидаемым голам и очкам, да и визуально в футболе дебютанта мало интересных моментов. В матче с Мариуполем некоторые улучшения в игре были заметны, но азовцы потеряли ряд футболистов и тренера из-за COVID-19 – и всё равно Рух не выиграл. И даже голов не забил. Словом, дело Карпат живёт.

Рух усилился экс-игроком Карпат

Александрия представила новую форму – болельщикам придется потратиться

Александрия в последних матчах выглядит довольно интересно. В последних пяти турах команда устроила перестрелку с Ингульцом (4:3), проиграла Динамо (0:1), расписала ничью с Десной (2:2), переиграла Львов (1:0) и отобрала очки у Шахтера в Киеве (1:1) – то есть, от подопечных Владимира Шарана можно ожидать любого футбола, но в целом "желто-чёрные" выглядят крепко. Особенно это касается встреч в родных стенах, где четыре раза хозяева забивали по четыре гола и проиграли всего одну игру. Всё это означает, что Рух сегодня не позавидуешь.

Кадровая ситуация

Травмированные или больные COVID-19: Бухал, Мирошниченко, Гордиенко (Александрия; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Рух

Александрия: Панькив – Дубра, Бабогло, Вантух – Пашаев, Банада, Гречишкин, Третьяков – Лучкевич, Ковалец – Ситало

Рух: Бандура – Копина, Парамонов, Стаменкович, Мысык – Мартынюк, Федорчук – Климчук, Кухарук, Бойчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

В УПЛ, в принципе, все команды ниже второго места способны бить друг друга, поэтому прогнозы относительно матчей таких команд – дело неблагодарное. Впрочем, фаворита определить можно – и это точно не Рух, у которого 0 побед в чемпионате и серый футбол.

Александрия не намного ярче, но на несколько порядков сильнее. Именно поэтому стоит ставить на победу подопечных Владимира Шарана.

"Отец не сказал ни одного плохого слова о Карпаты": сын Кононова – от завода к работе с Маркевичем в команде УПЛ