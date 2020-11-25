Подопечные Владимира Шарана отныне будут выступать в новой экипировке.

ФК Александрия совместно с техническим партнером Nike представила новую игровую футболку сезона 2020/21. Она выполнена в желтом фирменном цвете клуба, информирует официальный сайт Александрии.

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Стоимость футболки составляет 1499 гривен. Каждый покупатель получит бесплатную доставку по Украине. Резервного комплекта формы клуб пока не представил.

К слову, после 10 туров команда Владимира Шарана занимает 6 место в УПЛ, набрав 14 очков.

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