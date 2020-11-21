Львовский Рух уже даже внес в заявку УПЛ израильского нападающего Гишама Лейоуса.

Форвард дозаявлен в состав команды и получил 8-й номер, сообщает официальный сайт УПЛ.

Рух расписал ничью с ослабленным коронавирусом Мариуполем – безвыигрышная серия львовян достигла 10 матчей

Отметим, что Рух до сих пор не сообщал о подписании Лейоуса на своем сайте. Ранее израильтянин выступал за Карпаты, однако провел лишь 9 матчей в составе "львов" и покинул команду на правах свободного агента летом 2020 года.

Отметим, что ранее Гишам Лейоус выступал за Нагария, Хапоэль Акко и юношескую команду израильского клуба Бней Сахнин.

Надскладний іспит Барси перед Динамо, "побитий" Ліверпуль проти лідера АПЛ, Гаттузо може зупинити Мілан – анонс вікенду