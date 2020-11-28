На порозі вже грудень, а Рух досі не знав перемог у чемпіонаті. Таких команд в поточному розіграші УПЛ залишилось тільки дві – другою є Інгулець, з яким львів'яни розписали нічию перед паузою на матчі збірних. При цьому підопічні Івана Федика йдуть в групі аутсайдерів за очікуваними голами й очками, та і візуально у футболі дебютанта мало цікавих моментів. У матчі з Маріуполем деякі покращення у грі були помітні, але азовці втратили низку футболістів і тренера через COVID-19 – і за таких умов Рух не виграв. І навіть голів не забив. Словом, справа Карпат живе.

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Олександрія в останніх матчах виглядає досить цікаво. В останніх п'яти турах команда влаштувала перестрілку з Інгульцем (4:3), програла Динамо (0:1), розписала нічию з Десною (2:2), переграла Львів (1:0) і відібрала очки у Шахтаря в Києві (1:1) – тобто, від підопічних Володимира Шарана слід очікувати будь-якого футболу, але загалом "жовто-чорні" виглядають міцно. Особливо це стосується поєдинків у рідних стінах, де чотири рази господарі забивали по чотири голи і програли всього одну зустріч. Все це означає, що Руху сьогодні не позаздриш.

Кадрова ситуація

Травмовані або хворі на COVID-19: Бухал, Мірошниченко, Гордієнко (Олександрія; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Рух

Олександрія: Паньків – Дубра, Бабогло, Вантух – Пашаєв, Банада, Гречишкін, Третьяков – Лучкевич, Ковалець – Сітало

Рух: Бандура – Копина, Парамонов, Стаменковіч, Мисик – Мартинюк, Федорчук – Климчук, Кухарук, Бойчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

В УПЛ, в принципі, всі команди нижче другого місця здатні бити один одного, тож прогнози щодо матчів таких команд – справа невдячна. Втім, фаворита визначити можна – і це точно не Рух, у якого 0 перемог в чемпіонаті та сірий футбол.

Олександрія не набагато яскравіша, але на декілька рівнів міцніша. Саме тому варто ставити на перемогу підопічних Володимира Шарана.

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