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Олександр Кучер – гравець Карпат

11:56 2369 Читать на русском
Олександр Кучер – гравець Карпат
Олександр Кучер / Карпати

Український захисник Олександр Кучер перейшов у львівські Карпати.

Карпати уклали контракт із 36-річним захисником Олександром Кучером. Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під 5-м номером, інформує офіційний сайт клубу.

Карпати зацікавилися ще одним люксембурзьким захисником

Кучер відіграв 11 років за Шахтар, з яким виграв 7 чемпіонатів України, 6 Кубків України та Кубок УЄФА. З 2006-го викликався у збірну України – має 57 матчів за національну команду. Минулий сезон провів у турецькому Кайсеріспорі, який влітку покинув після завершення контракту.

У новому чемпіонаті Карпати стартували з поразки від Динамо 0:2, а попередньому фінішували в нижній частині таблиці УПЛ.

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