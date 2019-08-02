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Карпаты заинтересовались еще одним люксембургским защитником

08:55 45 Читати українською
Карпаты заинтересовались еще одним люксембургским защитником
Тим Халль

Защитник Прогреса Тим Халль попал на радар львовского клуба.

Карпаты хотят пригласить в УПЛ очередного футболиста из Люксембурга – 22-летнего защитника Тима Халля, информирует Tribuna со ссылкой на тамошнего журналиста.

Люксембургский защитник Мартинс забил второй гол за Карпаты

Официального предложения львовяне еще не присылали в Прогрес, за который и выступает Халль. К тому же такой трансфер будет трудно осуществить – в Люксембурге уже закрылось трансферное окно, клуб не может найти замену основному центрбеку. Вчера Тим в составе Прогреса вылетел из Лиги Европы от шотландского Рейнджерс.

Отметим, что Карпаты недавно подписали другого игрока из Люксембурга – Марвина Мартинса. А Динамо сегодня закроет трансфер лидера сборной Жерсона Родригеса. Халль не играет за национальную команду, но имеет того же агента, что и потенциальный новичок Динамо.

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Карпаты Карпаты Прогресс Прогресс Тим Халль Тим Халль
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