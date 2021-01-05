Матч против Саутгемптона (0:1) сложился откровенно неудачно для правого защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда.

Звезда "красных" за 77 минут потерял мяч 38 раз, что стало антирекордом текущего сезона АПЛ, сообщает Daily Mail.

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Также Трент небрежно сыграл на 2 минуте поединка, позволив форварду Саутгемптона Ингзу беспрепятственно забить решающий мяч. Провальное выступление защитника затянулось, и Клопп не выдержал – перед заключительной частью поединка Александер-Арнольд ушел с поля.

Добавим, что правый латераль Ливерпуля провел 19 матчей в текущем сезоне, отличился 4 голами. Transfermarkt оценивает Трента в 110 млн евро – наибольший показатель среди защитников и седьмой среди всех игроков.

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