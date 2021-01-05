Матч проти Саутгемптона (0:1) склався відверто невдало для правого оборонця Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.

Зірка "червоних" за 77 хвилин втратив м'яч 38 разів, що стало антирекордом поточного сезону АПЛ, повідомляє Daily Mail.

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Також Трент недбало зіграв на 2 хвилині поєдинку, дозволивши форварду Саутгемптона Інгзу без перешкод забити вирішальний м'яч. Провальний виступ захисника затягнувся, і Клопп не витримав – перед заключною частиною поєдинку Александер-Арнольд пішов з поля.

Додамо, що правий латераль Ліверпуля провів 19 матчів у поточному сезоні, відзначився 4 голами. Transfermarkt оцінює Трента у 110 млн євро – найбільший показник серед захисників і сьомий серед усіх гравців.

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