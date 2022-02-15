"Да, частично мы чувствуем, что должны выиграть больше. Мы не разочарованы тем, что не выиграли достаточно трофеев, потому что считаем, что выигранные являются самыми большими и лучшими, которые можно заполучить.

Интер – Ливерпуль: предматчевая пресс-конференция Юргена Клоппа

Ничего особенного, но вы посмотрите на потрясающую команду Ман Сити – они не смогли выиграть Лигу чемпионов. Они выиграли несколько титулов, но не смогли выиграть Лигу чемпионов. Ливерпуль выиграл за последние несколько лет АПЛ и ЛЧ, потому это просто показывает, чего мы можем достичь в обоих соревнованиях.

Думаю, есть ожидание, что эта команда будет выигрывать титулы. Минимум один трофей за сезон – это то, к чему нам нужно стремиться. Мы очень рады, что продолжаем борьбу в четырех турнирах. В конце этого месяца у нас будет первый шанс завоевать трофей (финал Кубка английской лиги против Челси – прим.). Надеемся, что продолжим делать это каждый сезон", – цитирует Трента LiverpoolEcho.

Маліновський показав Юве, хто коштує 75 млн, Конте розгубив магію, Баварію затоптали – огляд вікенду