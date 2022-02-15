"Интер – топ-команда с тренером наивысшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и имеют высокий уровень индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на самом высоком уровне, чтобы у нас просто был шанс.

Финал Лиги чемпионов могут перенести из России – все из-за возможного вторжения в Украину

Я не могу выбрать тот же стартовый состав только потому, что мы выиграли этими футболистами последний матч. Этому мы должны научиться все вместе.

Луис Диас – отличный парень и игрок топ-уровня. Как и в случае с любым другим новичком, ему нужно время, чтобы адаптироваться, но это феноменальный футболист. Его радость и любовь к футболу видны невооруженным глазом. На тренировках Луис всегда улыбается. У меня такого игрока раньше не было, это отлично!" – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

К слову, первый поединок в противостоянии Ливерпуля и Интера состоится 16 февраля на Сан-Сиро. Ответный матч сыграют 8 марта в Мерсисайде. Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Маліновський показав Юве, хто коштує 75 млн, Конте розгубив магію, Баварію затоптали – огляд вікенду