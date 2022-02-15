"Так, частково ми відчуваємо, що мали виграти більше. Ми не розчаровані тим, що не виграли достатньо трофеїв, тому що вважаємо, що ті, які ми виграли, є найбільшими та найкращими, які можна здобути.

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Нічого особливого, але ви подивіться на приголомшливу команду Ман Сіті – вони не змогли виграти Лігу чемпіонів. Вони виграли кілька титулів, але не змогли виграти Лігу чемпіонів. Ліверпуль виграв за останні кілька років АПЛ і ЛЧ, тому це просто показує, чого ми можемо досягти в обох змаганнях.

Думаю, є очікування, що ця команда виграватиме титули. Мінімум один трофей за сезон – це те, до чого нам потрібно прагнути. Ми дуже раді, що продовжуємо боротьбу в чотирьох турнірах. Наприкінці цього місяця ми матимемо перший шанс завоювати трофей (фінал Кубка англійської ліги проти Челсі – прим.). Сподіваємося, що продовжимо робити це кожен сезон", – цитує Трента LiverpoolEcho.

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