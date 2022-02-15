Александер-Арнольд озвучив завдання Ліверпуля щодо кількості трофеїв за сезон
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловився про бажання команди вигравати титули.
"Так, частково ми відчуваємо, що мали виграти більше. Ми не розчаровані тим, що не виграли достатньо трофеїв, тому що вважаємо, що ті, які ми виграли, є найбільшими та найкращими, які можна здобути.
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Нічого особливого, але ви подивіться на приголомшливу команду Ман Сіті – вони не змогли виграти Лігу чемпіонів. Вони виграли кілька титулів, але не змогли виграти Лігу чемпіонів. Ліверпуль виграв за останні кілька років АПЛ і ЛЧ, тому це просто показує, чого ми можемо досягти в обох змаганнях.
Думаю, є очікування, що ця команда виграватиме титули. Мінімум один трофей за сезон – це те, до чого нам потрібно прагнути. Ми дуже раді, що продовжуємо боротьбу в чотирьох турнірах. Наприкінці цього місяця ми матимемо перший шанс завоювати трофей (фінал Кубка англійської ліги проти Челсі – прим.). Сподіваємося, що продовжимо робити це кожен сезон", – цитує Трента LiverpoolEcho.
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