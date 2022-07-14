Лучший бомбардир двух сезонов УПЛ снова будет играть в Бразилии.

Тейшейра на правах свободного агента стал игроком Васко да Гама, сообщает официальный сайт клуба. Алекс подписал контракт до конца года и получил элитный 7 номер на футболке.

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Предыдущий сезон Тейшейра провел в Бешикташе, но камбэк в Европу оказался неудачным. 32-летний игрок провел за турецкую команду 31 матч, в котором оформил 4 гола и один ассист. Стороны решили прекратить сотрудничество.

Именно в Васко да Гама форвард начинал карьеру. В конце 2009 года Шахтер выкупил Алекса оттуда за 6 миллионов евро. Спустя 7 лет "горняки" продали его в Китай за 50 млн евро. Тейшейра 5 раз выигрывал чемпионат Украины, а в сезонах 2014/15 и 2015/16 стал лучшим бомбардиром УПЛ.

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