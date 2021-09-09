"Никто не знает настоящей истории, почему так произошло. Все выглядит, словно я предпочел поехать в Китай за деньгами, а не играть в Премьер-лиге! Именно так это преподносится, хотя АПЛ – лучший чемпионат в мире.

Алекс Тейшейра официально вернулся в Европу

Ливерпуль и Шахтер не смогли прийти к согласию. Шахтер продолжал увеличивать сумму. Я был разочарован. В последний день я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его за свою семью и свое будущее. Я не отказался от Премьер-лиги из-за денег, потому что это была моя мечта. Я впервые говорю об этом. Потому что хочу жить и ни от кого не зависеть. Мне это нравится. Обо всем этом раньше знали только мои близкие друзья", – цитирует Тейшейру CNN Turk.

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