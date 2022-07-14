Найкращий бомбардир двох сезонів УПЛ знову гратиме в Бразилії.

Тейшейра на правах вільного агента став гравцем Васко да Гама, повідомляє офіційний сайт клубу. Алекс підписав контракт до кінця року та отримав елітний 7 номер на футболці.

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Попередній сезон Тейшейра провів у Бешикташі, але камбек в Європу виявився невдалим. 32-річний гравець провів за турецьку команду 31 матч, в якому оформив 4 голи та один асист. Сторони вирішили припинити співпрацю.

Саме у Васко да Гама форвард розпочинав кар'єру. Наприкінці 2009-го Шахтар викупив Алекса звідти за 6 мільйонів євро. Через 7 років "гірники" продали його в Китай за 50 млн євро. Тейшейра 5 разів вигравав чемпіонат України, а в сезонах 2014/15 та 2015/16 став найкращим бомбардиром УПЛ.

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