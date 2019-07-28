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Алейш Видаль стал игроком Алавеса

18:58 33 Читати українською
Алейш Видаль стал игроком Алавеса
Алейш Видаль / Фото Scoopnest

Испанский хавбек Алейш Видаль отныне будет защищать цвета Севильи.

Алавес договорился с Севильей о переходе Алейша Видаля, сообщает официальный сайт клуба.

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29-летний полузащитник будет выступать за новую команду на правах аренды. Соглашение о сотрудничестве рассчитано на год.

Действующий контракт Алейша с Севильей рассчитан до лета 2022 года. Напомним, ранее хавбек защищал цвета Барселоны.

В прошлом сезоне Ла Лиги Видаль провел 11 матчей, но результативными действиями не отличался.

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