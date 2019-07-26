Сусо заинтересовал Севилью

Полузащитник итальянского Милана Хесус Сусо попал в сферу интересов испанской Севильи.

Хавбек может стать очередным новичком нервионцев, сообщает Marca.

Севилья подписала хавбека сборной Сербии Гуделя – он стал 10-м летним трансфером клуба

Сусо попал на радары Севильи после возникновения трудностей с подписанием вингера ПСВ Бергвейна. Испанский клуб не готов платить 35 млн евро за игрока сборной Нидерландов, за которым следил в течение 12-ти месяцев. Зато Сусо является более дешевым вариантом усиления правого фланга атаки после ухода Сарабии в ПСЖ.

В прошлом сезоне Хесус Сусо провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах