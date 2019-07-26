toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Сусо заинтересовал Севилью

17:12 25 Читати українською
Сусо заинтересовал Севилью
Хесус Сусо / LaPresse

Полузащитник итальянского Милана Хесус Сусо попал в сферу интересов испанской Севильи.

Хавбек может стать очередным новичком нервионцев, сообщает Marca.

Севилья подписала хавбека сборной Сербии Гуделя – он стал 10-м летним трансфером клуба

Сусо попал на радары Севильи после возникновения трудностей с подписанием вингера ПСВ Бергвейна. Испанский клуб не готов платить 35 млн евро за игрока сборной Нидерландов, за которым следил в течение 12-ти месяцев. Зато Сусо является более дешевым вариантом усиления правого фланга атаки после ухода Сарабии в ПСЖ.

В прошлом сезоне Хесус Сусо провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах

blog_ava
На Озила напали два человека с ножом – Колашинац выбежал защищать одноклубника с голыми руками
07:30
1131
Теги
Испания Трансферы Хесус Сусо Хесус Сусо Милан Милан Севилья Севилья Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
46
мин
Реал Мадрид
02:30
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук