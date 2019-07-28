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Алейш Відаль став гравцем Алавеса

18:58 150 Читать на русском
Алейш Відаль став гравцем Алавеса
Алейш Відаль / Фото Scoopnest

Іспанський хавбек Алейш Відаль відтепер захищатиме кольори Севільї.

Алавес домовився із Севільєю про перехід Алейша Відаля, повідомляє офіційний сайт клубу.

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29-річний півзахисник виступатиме за нову команду на правах оренди. Угода про співпрацю розрахована на рік.

Чинний контракт Алейша із Севільєю розрахований до літа 2022 року. Нагадаємо, раніше хавбек захищав кольори Барселони.

В минулому сезоні Ла Ліги Відаль провів 11 матчів, але результативними діями не відзначався.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Алейш Відаль Алейш Відаль Севілья Севілья Алавес Алавес
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