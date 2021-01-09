Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд может сменить клубную прописку в ближайшее время.

31-летний игрок "шпор" попал в сферу интересов ПСВ, сообщает Sky Sports со ссылкой на De Telegraaf. Нидерландский клуб уже даже контактировал с представителями бельгийца.

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В случае успешных переговоров Алдервейрелд может оформить полноценное возвращение в чемпионат Нидерландов. С 2005-го Тоби находился в системе Аяка, а с 2009 по 2013 годы защищал цвета основной команды "уланов".

К слову, в текущем сезоне в активе бельгийца 15 поединков за Тоттенхэм и один гол. Контракт Алдервейрелда с лондонцами завершится летом 2023-го, а портал Transfermarkt оценивает защитника в 20 млн евро.

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