31-річний гравець "шпор" потрапив у сферу інтересів ПСВ, повідомляє Sky Sports з посиланням на De Telegraaf. Нідерландський клуб вже навіть контактував з представниками бельгійця.

Тоттенхем вступить у боротьбу за Мілітао вже в січні

У разі успішних перемовин Алдервейрелд може оформити повноцінне повернення у чемпіонат Нідерландів. З 2005-го Тобі перебував у системі Аяка, а з 2009 по 2013 роки захищав кольори основної команди "уланів".

До слова, у поточному сезоні в активі бельгійця 15 поєдинків за Тоттенхем та один гол. Контракт Алдервейрелда з лондонцями завершиться влітку 2023-го, а портал Transfermarkt оцінює оборонця у 20 мільйонів євро.

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