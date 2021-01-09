Тоттенхэм в зимнее трансферное окно будет искать защитника. Эдер Милитао из Реала стал одной из целей.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью включил Эдера Милитао в список приоритетных зимних трансферов, сообщает Mundo Deportivo.

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У Тоттенхэма есть проблемы в обороне, а потому защитник Мадрида может помочь укрепить защиту. Моуринью хочет подписать 22-летнего бразильца уже в январе. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Напомним, Милитао перебрался на Сантьяго Бернабеу из Порту летом 2019-го. "Галактикос" заплатили за бразильца 50 млн, но он провалился в Реале. В текущем сезоне в его активе лишь три поединка (2 в Ла Лиге и 1 в ЛЧ).

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