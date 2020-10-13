Украинский легионер Роман Зозуля, который выступает в испанской Сегунде, остался без главного тренера.

Альбасете уволил главного тренера Лукаса Алькараса и его помощника, информирует официальный Твиттер клуба.

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"Альбасете выражает благодарность тренеру, который за эти месяцы продемонстрировал профессионализм и целеустремленность. Клуб желает успехов в дальнейших соревнованиях", – написала пресс-служба клуба.

Заметим, что Лукас Алькарас провел во главе Альбасете 22 поединка – 5 побед, 10 ничьих и 7 поражений. Он сумел уберечь команду Романа Зозули от вылета из Сегунды в прошлой кампании. Текущий старт сезона оказался очень неудачным, ведь клуб расположился на дне турнирной таблицы (21 место из 22-х).

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