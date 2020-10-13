Альбасете звільнив головного тренера – клуб Зозулі на дні турнірної таблиці
Український легіонер Роман Зозуля, який виступає в іспанській Сегунді, залишився без головного тренера.
Альбасете звільнив головного тренера Лукаса Алькараса та його помічника, інформує офіційний Твіттер клубу.
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"Альбасете висловлює подяку тренеру, який за ці місяці продемонстрував професіоналізм і цілеспрямованість. Клуб бажає успіхів у подальших змаганнях", – написала прес-служба "механічого сиру".
Зауважимо, що Лукас Алькарас провів на чолі Альбасете 22 поєдинки – 5 перемог, 10 нічиїх та 7 поразок. Він зумів вберегти команду Романа Зозулі від вильоту із Сегунди у минулій кампанії. Поточний старт сезону виявився дуже невдалим, адже клуб розташувався на дні турнірної таблиці (21 місце з 22-х).
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