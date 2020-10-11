Сегунда, 5 тур

Сарагоса – Альбасете – 1:0

Гол: Нарваес, 89

Украинец вышел в основе на гостевой матч против Сарагосы, которая также слабо начала чемпионат. Даже против такого соперника Альбасете сделал ставку на оборону с надеждами на контратаки.

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Зозуля провел на поле 85 минут и ничем особенным не запомнился. Мяч крайне редко доходил до Романа – лишь один удар за весь поединок, и тот мимо ворот. Впрочем, Альбасете пропустил роковой мяч именно после замены украинца – отличился Хуан Нарваес. Времени на камбек у гостей почти не осталось, поэтому возвращаться домой пришлось с пустыми руками.

Альбасете с одним пунктом после 5 туров идет на предпоследней строчке, опережая лишь "сухой" Сабадель.

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