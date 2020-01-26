Альбасете продолжил свою ужасную серию против Депортиво – Зозуля провел скромный матч

Альбасете уступил дома Депортиво (0:1) в матче 25-го тура Сегунды. Команда Зозули на расстоянии трех очков от зоны вылета.

Испания, Сегунда, 25 тур

Альбасете – Депортиво – 0:1

Гол: Сабин, 35

Зозуля и Ко надеялись прервать печальную серию без побед, которая насчитывала 9 матчей, не считая сорванного поединке с Райо из-за оскорблений в адрес нашего форварда. Альбасете опережал кризисный Депортиво на четыре очка. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: ламанчийци до начала отчетной встречи занимали 15-ю строчку, а галисийцы – 19-ю.

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"Механический сыр" начал активнее, однако первый по-настоящему опасный момент возник как раз у ворот хозяев. Томеу пришлось спасать собственную команду после удара-подачи Акетче со штрафного. Эффектный полет опытного кипера не позволил сфере попасть в девятку. Блестящая реакция Надаля, который недавно продлил контракт с Альбой, превратилась в главное развлечение игры, начиная с середины первого тайма. Он дважды чудом реагировал на выстрелы Соммы с близкого расстояния. Центрбэк Депортиво только обреченно пожал плечами.

А вот после курьезного рикошета от Сабина Мерино хозяев Карлос Бельмонте не спас ни голкипер, ни бывший фарт. Арройо, пытаясь прервать подачу с правого фланга, неосторожно сыграл пяткой и попал в форварда гостей, от которого сфера попала за шиворот Томеу. Курьезный, но заслуженный гол команды Фернандо Васкеса. Она выглядела острее на завершающей стадии. Альбасете тут же добавил, но не реализовал два хороших выпада перед перерывом. На этот раз пришлось поработать голкиперу Депора Дани Хименесу, который справился с ударами Ахеды и Альваро.

Роман Зозуля провел неоднозначный первый тайм. Украинец лишь 12 раз пересекался с мячом, выполнил 7 передач с приличной точностью (87%), уже традиционно много боролся, но совсем забыл об ударах – ноль попыток за первые 45 минут.

Вторая половина игры началась с атак Альбасете. Охеда должен был сравнивать уже на 47-й, однако с линии вратарской влупил над перекладиной. Японец Сибасаки облегчил ламанчийцам задачу, сыграв рукой в ​​собственной штрафной. К мячу подошел Охеда... и снова промахнулся. Арендованный у Леганеса вингер неудачно пробил с "отметки" – на удобной для голкипера высоте. В конце концов, Рамис убрал неудачника с поля, выпустив Фустера. Именно последний, вместе с Зозулей, едва не нарисовал пенальти в ворота галисийцев. Роман подыграл воспитаннику Валенсии грудью, а тот упал на линии штрафной, симулируя фол. VAR был неумолим – можно играть.

Лучший шанс Депортиво в конце встречи не реализовал Бовю, выскочив на свидание с Томеу. Французский форвард пробил в ногу вратарю. Зозуля отчаянно выцарапал мяч на втором этаже, сбросил под удар Хименесу, а тот промахнулся с убойной позиции. Роман после перерыва заметно прибавил, но все еще не хватало ударов – один за 90 минут, да еще и неточный.

Альбасете так и не сумел спасти матч, выпрашивая пенальти на завершающих минутах. Очередное поражение рискует превратить команду Рамиса на борцов за выживание (28 очков). Депортиво, одержав пятую победу подряд, на расстоянии одного пункта.