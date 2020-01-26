Альбасете продовжив свою жахливу серію проти Депортіво – Зозуля провів скромний матч

Альбасете поступився вдома Депортіво (0:1) у матчі 25-го туру Сегунди. Команда Зозулі на відстані трьох очок від зони вильоту.

Іспанія, Сегунда, 25 тур

Альбасете – Депортіво – 0:1

Гол: Сабін, 35

Зозуля та Ко сподівались перервати сумну серію без перемог, яка налічувала 9 матчів, не враховуючи зірваного поєдинку з Райо через образи на адресу нашого форварда. Альбасете випереджав кризовий Депортіво на чотири очки. Обидві команди перебувають у нижній частині турнірної таблиці: ламанчійці до звітної зустрічі посідали 15-ту сходинку, а галісійці – 19-ту.

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"Механічний сир" розпочав активніше, однак перший по-справжньому небезпечний момент виник якраз біля воріт господарів. Томеу довелось рятувати власну команду після удару-подачі Акетче зі штрафного. Ефектний політ досвідченого кіпера не дозволив сфері потрапити у дев'ятку. Блискуча реакція Надаля, який нещодавно продовжив контракт з Альбою, перетворилась на головну атракцію гри, починаючи з середини першого тайму. Він двічі дивом реагував на постріли Сомми з близької відстані. Центрбек Депортіво лишень приречено знизив плечима.

А ось після курйозного рикошету від Сабіна Меріно господарів Карлос Бельмонте не врятував ні голкіпер, ні колишній фарт. Арройо, намагаючись перервати подачу з правого флангу, необережно зіграв п'ятою і влучив у форварда гостей, від якого сфера потрапила за комірець Томеу. Курйозний, але заслужений гол команди Фернандо Васкеса. Вона виглядала гостріше на завершальній стадії. Альбасете відразу додав, але не реалізував два хороші випади перед перервою. Цього разу довелось попрацювати голкіперу Депора Дані Хіменесу, який впорався з ударами Ахеди та Альваро.

Роман Зозуля провів неоднозначний перший тайм. Українець лише 12 разів перетинався з м'ячем, виконав 7 передач з пристойною точністю (87%), вже традиційно багато боровся, але зовсім забув про удари – нуль спроб за перші 45 хвилин.

Друга половина гри розпочалась з атак Альбасете. Охеда повинен був зрівнювати вже на 47-й, однак з лінії воротарського влупив над поперечкою. Японець Сібасакі полегшив ламанчійцям завдання, зігравши рукою у власному карному. До м'яча підійшов Охеда... і знову схибив. Орендований у Леганеса вінгер невдало пробив з "позначки" – на зручній для голкіпера висоті. Зрештою, Раміс прибрав невдаху з поля, випустивши Фустера. Саме останній, разом з Зозулею, ледь не намалював пенальті у ворота галісійців. Роман підіграв вихованцю Валенсії грудьми, а той впав на лінії карного, симулюючи фол. VAR був невблаганним – можна грати.

Найкращий шанс Депортіво в кінці зустрічі не реалізував Бовю, вискочивши на побачення з Томеу. Французький форвард пробив у ногу воротарю. Зозуля відчайдушно видряпав м'яч на другому поверсі, скинув під удар Хіменесу, а той промахнувся з вбивчої позиції. Роман після перерви помітно додав, але все ще бракувало ударів – один за 90 хвилин, та ще й невлучний.

Альбасете так і не зумів врятувати матч, випрошуючи пенальті на завершальних хвилинах. Чергова поразка ризикує перетворити команду Раміса на борців за виживання (28 очок). Депортіво, здобувши п'яту перемогу поспіль, на відстані одного пункту.