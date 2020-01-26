С удовольствием приняли бы Зозулю в СК Днепр-1, – Михайленко

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко признался, что он был бы рад приходу в команду форварда Романа Зозули.

"Было бы замечательно, если бы Роман пришел к нам. С удовольствием приняли бы его. С ним есть контакт, есть связь. Но пока у него есть силы, пока он нужен в Испании, Зозуля, наверное, будет оставаться там", – сказал Михайленко официальному Youtube-каналу СК Днепр-1.

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Отметим, что контракт Зозули с Альбасете рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне украинский форвард сыграл 22 матча в Сегунде, в которых забил 3 гола. Сейчас Альбасете занимает 15 место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона чемпионата Испании.

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