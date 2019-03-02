Альбасете без Зозули уступил Кадиса и прервал беспроигрышную серию

Состоялся поединок 28-го тура испанской Сегунды Кадис – Альбасете.
Сегунда, 28-й тур
Кадис – Альбасете – 1:0
Гол: Алекс, 69 (пен.)
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В первой половине встречи хозяева были значительно активнее соперника, но результата это не принесло. После перерыва Кадис открыл счет, благодаря реализованному пенальти. Этот гол и стал решающим в поединке.
Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля не участвовал в поединке из-за перебора желтых карточек.
Таким образом, клуб украинца прервал свою беспроигрышную 5-тиматчеву серию и остался на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидера (Осасуны) на 4 очка.
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