Альбасете без Зозули уступил Кадиса и прервал беспроигрышную серию

Состоялся поединок 28-го тура испанской Сегунды Кадис – Альбасете.

Сегунда, 28-й тур

Кадис – Альбасете – 1:0

Гол: Алекс, 69 (пен.)

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В первой половине встречи хозяева были значительно активнее соперника, но результата это не принесло. После перерыва Кадис открыл счет, благодаря реализованному пенальти. Этот гол и стал решающим в поединке.

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля не участвовал в поединке из-за перебора желтых карточек.

Таким образом, клуб украинца прервал свою беспроигрышную 5-тиматчеву серию и остался на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидера (Осасуны) на 4 очка.

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