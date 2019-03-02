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Альбасете без Зозулі поступився Кадісу та перервав безпрограшну серію

20:08 464 Читать на русском
Альбасете без Зозулі поступився Кадісу та перервав безпрограшну серію
Кадіс – Альбасете / Фото ФК Альбасете

Відбувся поєдинок 28-го туру іспанської Сегунди Кадіс – Альбасете.

Сегунда, 28-й тур

Кадіс – Альбасете – 1:0

Гол: Алекс, 69 (пен.)

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В першій половині зустрічі господарі були значно активніші за суперника, але результату це не принесло. Після перерви Кадіс відкрив рахунок, завдяки реалізованому пенальті. Цей гол і став вирішальним у двобої.

Український форварда Альбасете Роман Зозуля не брав участі в поєдинку через перебір жовтих карток.

Таким чином, клуб українця перервав свою безпрограшну 5-тиматчеву серію та залишився на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідера (Осасуни) на 4 очки.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Кадіс Кадіс Сегунда Альбасете Альбасете
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