"Пике? Я очень хорошо знаю его. Он очень холоден к незнакомым людям, но очень сентиментален к тем, с кем знаком. Я ожидал, что он заплачет, но не знал когда именно.

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Он многое дал Барселоне, а Барселона дала многое ему. Мы будем скучать по нему, теперь мы попытаемся выиграть титулы в этом сезоне, чтобы посвятить их Пике. Хотел бы я пойти так же? Надеюсь, что когда дойдет моя очередь – все будет так же", – поделился Альба в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, матч против Альмерии стал последним для Пике на Камп Ноу. Жерар еще может сыграть против Осасуны в следующем туре. В общей сложности, Пике отыграл в 616 матчах за "блаугранас", в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.

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