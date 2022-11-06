"Піке? Я дуже добре його знаю. Він дуже холодний до незнайомих людей, але дуже сентиментальний до тих, з ким знайомий. Я очікував, що він заплаче, але не знав коли саме.

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Він багато дав Барселоні, а Барселона дала багато йому. Ми будемо сумувати за ним, тепер ми спробуємо виграти титули в цьому сезоні, щоб присвятити їх Піке. Хотів би я піти так само? Сподіваюсь, що коли дійде моя черга – все буде так само", – поділився Альба у коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, матч проти Альмерії став останнім для Піке на Камп Ноу. Жерар ще може зіграти проти Осасуни в наступному турі. Загалом, Піке відіграв у 616 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

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