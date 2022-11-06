Жерар Пике на днях неожиданно заявил о завершении игровой карьеры. Матч против Альмерии должен был стать последним для легендарного центрбека на Камп Ноу, хотя он еще точно попадет в заявку на выезд в Памплону. Конечно, такое событие приковало внимание всей футбольной общественности.

"Блаугранас" на этот матч вышли в футболках с номером "3" и фамилией Пике на спине. Конечно, потом они сняли их, а вот баннеры и плакаты болельщиков со словами благодарности Жерару не опускались до последних минут.

Еще эффектнее провести ветерана на пенсию каталонцы могли на 7-й минуте встречи, когда удалось заработать пенальти. Все ожидали, что его будет пробивать Пике, однако к мячу подошел Левандовски – возможно, с разрешения самого Жерара. Наказание за разрушение красивой истории с яркими заголовками оказалось мгновенным. Роберт долго готовился к удару с "отметки", хитрил с разбегом, а затем пробил в штангу!

Эта неудача ничего не придала Альмерии необходимого импульса. Барселона доминировала на футбольном поле, завершив первый тайм с 16 ударами и позволив сопернику провести в ответ всего два выстрела. Правда, в эти два момента успел поместиться выход один на один с тер Штегеном, который не реализовали. В другом эпизоде едва не привез Пике, который запутался в собственных ногах и не смог вынести мяч.

Каталонцы создавали топовые моменты. Голкипер спасал гостей, а когда уже и он не мог помочь, то ворота защищали защитники – в частности, на 30-й минуте Кайки выбил мяч с линии после замыкания в исполнении Феррана. Описать все моменты нереально, ведь их количество было гигантским. Тем не менее, на перерыв Альмерия каким-то чудом отправилась при нулях на табло.

Фарт завершился ровно через две минуты после старта второго тайма. Бускетс запустил шикарную передачу на Дембеле, а тот сместился в штрафную, обырал длинных защитников и пробил в дальний угол – 1:0! Еще через две минуты Левандовски не смог забить после выхода практически один на один, а на 51-й минуте арбитр не дал пенальти за его падение в штрафной площадке. Хотя контакт был.

Барселона продолжила пороть моменты, как и в первом тайме. В частности, на 58-й минуте Дембеле обошел голкипера и пробил в почти пустые ворота – один из защитников на линии смог заблокировать мяч. Впрочем, на 62-й минуте хозяева таки удвоили свое преимущество. Свежий Фати замкнул кросс от Альбы на линию вратарской, голкипер парировал ногой, а Де Йонг сыграл на добивании. 2:0!

После этого стало очевидно, что Альмерии ничего не светит. Довести дело до разгрома, однако, не позволило безумное расточительство. Даже пробивая четыре раза за одну атаку, "блаугранас" не могли забить, а гол Фати на 70-й минуте отменили из-за офсайда. В конце концов, матч завершился без третьего гола.

Зато он не завершился без слез Пике. Жерара поменяли на 84-й минуте, чтобы тот получил персональные аплодисменты от стадиона. Легенда не выдержала, дав волю сдержанным эмоциям. Так завершилась эпоха выступлений Пике на Камп Ноу.

Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 2:0. Каталонцы набрали 34 очка и опередили Реал на два очка, поднявшись на вершину турнирной таблицы.