Пике красиво попрощался с Барселоной в последнем матче на Камп Ноу: "Я здесь родился и умру"
Защитник Барселоны Жерар Пике выступил с прощальным словом перед трибунами родного Камп Ноу.
Поединок с Альмерией стал последним для Жерара Пике в составе Барселоны на Камп Ноу. Поэтому ветерану устроили красивое прощание с трибунамии и командой. Защитника заменили на 84 минуте, устроив овации, а уже после игры Пике выступил с прощальным словом.
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"Хотеть – значит отпустить. Между мной и Барселоной так много любви и страсти... пора оставить нам немного простора и воздуха. Уверен, что в будущем я снова буду здесь. Я уже шел и возвращался. Это не прощание. Я здесь родился и умру здесь, я всегда вижу с Барселоной", – приводит слова Пике Marca.
Напомним, что Пике является воспитанником Барселоны, а в 2004 году перешел в Манчестер Юнайтед (с которым выиграл Лигу чемпионов 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провел в составе Сарагосы в аренде, а в родную Барсу вернулся в 2008 году, где достиг немалых вершин, в том числе получил три трофея Лиги чемпионов. В общей сложности, Пике отыграл в 615 матчах за "блаугранас", в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.
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