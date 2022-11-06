Поединок с Альмерией стал последним для Жерара Пике в составе Барселоны на Камп Ноу. Поэтому ветерану устроили красивое прощание с трибунамии и командой. Защитника заменили на 84 минуте, устроив овации, а уже после игры Пике выступил с прощальным словом.

Пике объявил о завершении игровой карьеры – журналист назвал причину сенсационного решения ветерана Барселоны

"Хотеть – значит отпустить. Между мной и Барселоной так много любви и страсти... пора оставить нам немного простора и воздуха. Уверен, что в будущем я снова буду здесь. Я уже шел и возвращался. Это не прощание. Я здесь родился и умру здесь, я всегда вижу с Барселоной", – приводит слова Пике Marca.

Напомним, что Пике является воспитанником Барселоны, а в 2004 году перешел в Манчестер Юнайтед (с которым выиграл Лигу чемпионов 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провел в составе Сарагосы в аренде, а в родную Барсу вернулся в 2008 году, где достиг немалых вершин, в том числе получил три трофея Лиги чемпионов. В общей сложности, Пике отыграл в 615 матчах за "блаугранас", в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.

Барселона победила Альмерию в матче имени Пике – Жерар не сдержал слез, прощаясь с Камп Ноу

Una gran victoria y un partido especial. Ha sido un honor jugar contigo @3gerardpique, mucha suerte en el futuro!! #sempr3 #forçabarça pic.twitter.com/kD3BvT4Fex — Ousmane Dembélé (@dembouz) November 5, 2022

When you are down, we lift you up#Sempr3 pic.twitter.com/YfVwJwN600 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2022