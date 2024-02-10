В рамках субботней программы 24-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 24-й тур

Алавес – Вильяреал – 1:1

Голы: Омородион, 25 – Куэнка, 42

Реал Сосьедад – Осасуна – начало в 17:15

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Вильяреал и Алавес начали новую безвыигрышную серию, расписав ничью в личной встрече в Витория-Гастейсе. На гол Омородиона точным выстрелом ответил Куэна – оба мяча были забиты во второй половине первого тайма. На большее команд не хватило. Баски и левантийцы остались во второй десятке Ла Лиги.

Интересно, что Самуэль Омородион отметился уже 8 голом в 22 матчах текущего чемпионата. Забить больше за такой срок в XXI веке удавалось только двум футболиста Алавеса – экс-карпатовцу Лукасу Пересу (9 голов в сезоне 2019/20) и Хоселу (10 в сезоне 2021/22)

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