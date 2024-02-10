Бетис в рамках 24-го тура Ла Лиги 2023/24 победил Кадис (2:0). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Кадис в очередном андалусийском дерби принимал Бетис, пытаясь прервать 19-матчевую безвыигрышную серию и улучшить ситуацию в борьбе за выживание. Последняя победа "желтой субмарины" датируется 1 сентября 2023 года.

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К сожалению для хозяев, устроить праздник не получилось. Бетис оформил максимально уверенную победу – 2:0. Героем встречи стоило бы назвать Виллиана Жозе, ведь он открыл счет уже на 6-й минуте, а на первых секундах второго тайма оформил ассист. Впрочем, болельщикам "вердибланкос" запомнится другой футболист.

Пабло Форналс (экс-партнер Ярмоленко по Вест Хэму) пришел в Бетис и забил в дебютном матче за клуб. Именно он удвоил перевес подопечных Мануэля Пеллегрини, причем красиво. Что наиболее важно, событие стало историческим – Форналс провел 2500-й гол Бетиса в высших дивизионах. Браво!

Гости отпраздновали победу и набрали 38 очков, поднявшись на шестую строчку в турнирной таблице. Кадис остается восемнадцатым – до спасительной семнадцатой не хватает трех зачетных баллов. Ну, и теперь у "подводников" аж 20 безвыигрышных матчей.

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