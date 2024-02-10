У рамках суботньої програми 24-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 24-й тур

Алавес – Вільяреал – 1:1

Голи: Омородіон, 25 – Куенка, 42

Реал Сосьєдад – Осасуна – початок о 17:15

Бетіс переміг Кадіс – екс-партнер Ярмоленка забив 2500-й гол "вердібланкос" в еліті

Вільяреал і Алавес розпочали нову безвиграшну серію, розписавши нічию в особистій зустрічі у Віторія-Гастейсі. На гол Омородіона влучним пострілом відповів Куена – обидва м'ячі були забиті в другій половині першого тайму. На більше команд не вистачило. Баски і левантійці залишились у другій десятці Ла Ліги.

Цікаво, що Самуель Омородіон відзначився вже 8 голом у 22 матчах поточного чемпіонату. Забити більше за такий термін у ХХІ столітті вдавалося тільки двом футболіста Алавеса – екс-карпатівцю Лукасу Пересу (9 голів у сезоні 2019/20) та Хоселу (10 у сезоні 2021/22)

"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями