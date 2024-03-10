Алавес прервал серию из 5 матчей без побед, обыграв Райо Вальекано
В первом матче 28-го тура Ла Лиги в это воскресенье Алавес минимально одолел Райо Вальекано. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 28-й тур
Алавес – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Горосабель, 44
Лас-Пальмас – Атлетик – начало в 17:15
Алавес победил Райо Вальекано благодаря эффектному голу Горосабеля – защитник убежал на рандеву с вратарем и красиво его перебросил. Этот гол стал единственным во встрече и первым для Горосабеля на взрослом уровне во 27 лет.
Старожил Динамо отклонил два предложения из Испании – он выбрал "синицу в руках"
Райо мог отыграться на последних секундах, но Паласон отразил удар в упор, а Фалькао с близкого расстояния пробил в перекладину. Таким образом, Алавес впервые победил за долгое время – в предыдущих 5 матчах 2 поражения и 3 ничьи. Эта победа позволила набрать 32 очка и подняться на 13 место, а Райо Вальекано остался шестнадцатым с 26 пунктами.
Жирона вернулась на 2-е место, одолев Осасуну – судья мешал топ-игре Довбика, Цыганков отдал ассист и сломался