Чемпионат Испании 2023/24, 28-й тур

Алавес – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Горосабель, 44

Лас-Пальмас – Атлетик – начало в 17:15

Алавес победил Райо Вальекано благодаря эффектному голу Горосабеля – защитник убежал на рандеву с вратарем и красиво его перебросил. Этот гол стал единственным во встрече и первым для Горосабеля на взрослом уровне во 27 лет.

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Райо мог отыграться на последних секундах, но Паласон отразил удар в упор, а Фалькао с близкого расстояния пробил в перекладину. Таким образом, Алавес впервые победил за долгое время – в предыдущих 5 матчах 2 поражения и 3 ничьи. Эта победа позволила набрать 32 очка и подняться на 13 место, а Райо Вальекано остался шестнадцатым с 26 пунктами.

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