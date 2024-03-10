Алавес перервав серію з 5 матчів без перемог, обігравши Райо Вальєкано
У першому матчі 28-го туру Ла Ліги цієї неділі Алавес мінімально здолав Райо Вальєкано. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 28-й тур
Алавес – Райо Вальєкано – 1:0
Гол: Горосабель, 44
Лас-Пальмас – Атлетік – початок о 17:15
Алавес переміг Райо Вальєкано завдяки ефектному голу Горосабеля – захисник втік на рандеву з воротарем та красиво його перекинув. Цей гол став єдиним у зустрічі та першим для Горосабеля на дорослому рівні у 27 років. Райо міг відігратись на останніх секундах, але Паласон відбив удар впритул, а Фалькао зблизька пробив у поперечку.
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Таким чином, Алавес вперше переміг за тривалий час – у попередніх 5 матчах 2 поразки та 3 нічиї. Ця перемога дозволила набрати 32 очки та піднятись на 13 місце, а Райо Вальєкано залишився шістнадцятим з 26 пунктами.
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