Чемпіонат Іспанії 2023/24, 28-й тур

Алавес – Райо Вальєкано – 1:0

Гол: Горосабель, 44

Лас-Пальмас – Атлетік – початок о 17:15

Алавес переміг Райо Вальєкано завдяки ефектному голу Горосабеля – захисник втік на рандеву з воротарем та красиво його перекинув. Цей гол став єдиним у зустрічі та першим для Горосабеля на дорослому рівні у 27 років. Райо міг відігратись на останніх секундах, але Паласон відбив удар впритул, а Фалькао зблизька пробив у поперечку.

Старожил Динамо відхилив дві пропозиції з Іспанії – він обрав "синицю в руках"

Таким чином, Алавес вперше переміг за тривалий час – у попередніх 5 матчах 2 поразки та 3 нічиї. Ця перемога дозволила набрати 32 очки та піднятись на 13 місце, а Райо Вальєкано залишився шістнадцятим з 26 пунктами.

Жирона повернулась на 2-ге місце, здолавши Осасуну – суддя заважав топ-грі Довбика, Циганков віддав асист і зламався