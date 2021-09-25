В рамках 7-го тура Примеры Атлетико на выезде уступил Алавесу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 7-й тур

Алавес – Атлетико – 1:0

Гол: Лагуардиа, 5

Валенсия – Атлетик – начало в 17:15

Севилья – Эспаньол – начало в 19:30

Алавес в родных стенах принимал Атлетико. Хозяевам удалось забить быстрый гол – уже на 5-й минуте отличился Лагуардия. "Матрасники" сразу бросились в атаку, чтобы сравнять счет, но до перерыва ничего особенного создать не сумели.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась. Подопечные Симеоне отчаянно пытались восстановить равновесие, но в атаке ничего не получалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальное поражение мадридцев, первое в этом чемпионате. А Алавес одержал свою первую победу – остальные пять матчей они проиграли.

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