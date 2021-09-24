Главный тренер Барселоны Рональд Куман наказан за свою красную карточку в матче 6-го тура Ла Лиги.

Комитет по проведению соревнований решил дисквалифицировать Кумана, который был удален в матче против Кадиса, сообщает Cope.

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Таким образом, наставник будет отсутствовать на скамейке запасных на поединках с Леванте и Атлетико. По информации Marca, Барселона и Куман наказаны денежными штрафами в размере 700 и 600 евро соответственно за поведение Рональда, который выразил недовольство работой арбитра.

Напомним, уже третий матч подряд Барселона не может победить. 26 сентября каталонцы сыграют дома против Леванте, этот матч и должен определить будущее Рональда Кумана на посту главного тренера "блаугранас".

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