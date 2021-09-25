В рамках 7-го туру Прімери Атлетіко на виїзді поступився Алавесу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 7-й тур

Алавес – Атлетіко – 1:0

Гол: Лагуардіа, 5

Валенсія – Атлетік – початок о 17:15

Севілья – Еспаньйол – початок о 19:30

Алавес у рідних стінах приймав Атлетіко. Господарям вдалось забити швидкий гол – вже на 5-й хвилині відзначився Лагуардіа. "Матрацники" одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок, але до перерви нічого особливого створити не зуміли.

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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась. Підопічні Сімеоне відчайдушно намагались відновити рівновагу, але в атаці нічого не виходило. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку мадридців, першу у цьому чемпіонаті. Натомість Алавес здобув свою першу перемогу – інші п'ять матчів вони програли.

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