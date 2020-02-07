toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Алавес благодаря голу экс-карпатовца одержал победу над Эйбаром

7 февраля 23:56 11 Читати українською
Алавес благодаря голу экс-карпатовца одержал победу над Эйбаром
Алавес – Эйбар – 2:1

В рамках премьерного матча 23-го тура Ла Лиги Лукас Перес помог Алавесу одолеть в Эйбар (2:1).

46’ Лукас Перес
66’ Оливер Берк
 
Фабиан Орельяна 83’
46’ Лукас Перес
66’ Оливер Берк
83’ Фабиан Орельяна

Первый тайм поединка между Алавесом и Эйбаром не порадовал моментами, хотя выглядел довольно динамично. На двоих команды нанесли пять ударов, только раз попав в створ. Несколько активнее выглядели хозяева, однако в целом матч проходил в равной борьбе.

Экс-динамовец Лукас Перес стал приоритетным вариантом для Барселоны, – AS

На второй тайм атаку Алавеса усилил Лукас Перес. Экс-карпатовец открыл счёт уже через несколько секунд после стартового розыгрыша мяча, эффектно замкнув прострел Хоселу с левого фланга, а на 66-й минуте оттуда же последовала передача Видаля в центр штрафной на Берка – 2:0. Эйбар отыграл один гол на 83-й минуте благодаря блестящему выстрелу Орельяны метров с 20-ти в ближнюю девятку, однако на камбэк гостей не хватило.

Благодаря этой победе Алавес набрал 27 очков и поднялся на тринадцатую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, а Эйбар, имея в активе 24 зачётных балла, остался шестнадцатым.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Гвардиола спрогнозировал существенные изменения в футболе после окончания карьер Месси и Роналду
7 февраля
644
Теги
Эйбар Эйбар Испания Алавес Алавес Алавес - Эйбар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
8
мин
Эвертон
14:30
Кристал Пэлас
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук