Алавес благодаря голу экс-карпатовца одержал победу над Эйбаром

В рамках премьерного матча 23-го тура Ла Лиги Лукас Перес помог Алавесу одолеть в Эйбар (2:1).

Первый тайм поединка между Алавесом и Эйбаром не порадовал моментами, хотя выглядел довольно динамично. На двоих команды нанесли пять ударов, только раз попав в створ. Несколько активнее выглядели хозяева, однако в целом матч проходил в равной борьбе.

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На второй тайм атаку Алавеса усилил Лукас Перес. Экс-карпатовец открыл счёт уже через несколько секунд после стартового розыгрыша мяча, эффектно замкнув прострел Хоселу с левого фланга, а на 66-й минуте оттуда же последовала передача Видаля в центр штрафной на Берка – 2:0. Эйбар отыграл один гол на 83-й минуте благодаря блестящему выстрелу Орельяны метров с 20-ти в ближнюю девятку, однако на камбэк гостей не хватило.

Благодаря этой победе Алавес набрал 27 очков и поднялся на тринадцатую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, а Эйбар, имея в активе 24 зачётных балла, остался шестнадцатым.

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