Экс-динамовец Лукас Перес стал приоритетным вариантом для Барселоны, – AS

Нападающий Алавеса Лукас Перес стал основным кандидатом на переход в Барселону, которая отчаянно ищет форварда после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

После вылета из Кубка Испании от Атлетика Барселона по просьбе Кике Сетьена активизировалась в поисках нападающего. Основным вариантом для "сине-гранатовых" стал известный украинским болельщикам Лукас Перес Мартинес, который защищает цвета Алавеса.

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После травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле каталонцы получили разрешение на подписание форварда, но он должен или играть в Испании, или иметь статус свободного агента. 31-летний Лукас, который в свое время выступал за львовские Карпаты и киевское Динамо, стал первой опцией для Барсы, информирует AS.

Форвард Жироны Кристиан Стуани и нападающий Хетафе Анхель отошли для "блаугранас" на второй план. Как отмечает издание, руководству Барселоны будет легче договориться именно с Алавесом, чем с Жироной или Хетафе.

В сезоне 2019/20 Лукас Перес сыграл за Алавес 21 матч, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста. Его контракт действует до 30 июня 2022 года, а в команде он выступает с лета 2019-го, перейдя из Вест Хэма.

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