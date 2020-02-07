Алавес завдяки голу екс-карпатівця здобув перемогу над Ейбаром

В рамках прем'єрного матчу 23-го туру Ла Ліги Лукас Перес допоміг Алавесу здолати в Ейбар (2:1).

Перший тайм поєдинку між Алавесом та Ейбаром не потішив моментами, хоча виглядав доволі динамічно. На двох команди завдали п'ять ударів, лише раз влучивши у площину воріт. Дещо активніше виглядали господарі, однак загалом матч тривав у рівній боротьбі.

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На другий тайм атаку Алавеса підсилив Лукас Перес. Екс-карпатівець відкрив рахунок вже за кільканадцять секунд після стартового розіграшу м'яча, ефектно замкнувши простріл Хоселу з лівого флангу, а на 66-й хвилині звідти ж пішла передача Відаля в центр штрафного на Берка – 2:0. Ейбар відіграв один гол на 83-й хвилині завдяки блискучому пострілу Орельяни метрів з 20-ти у ближню дев'ятку, однак на камбек гостей не вистачило.

Завдяки цій перемозі Алавес набрав 27 очок і піднявся на тринадцяту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, а Ейбар, маючи в активі 24 залікових бали, залишився шістнадцятим.

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