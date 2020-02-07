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Алавес завдяки голу екс-карпатівця здобув перемогу над Ейбаром

7 лютого 23:53 95 Читать на русском
Алавес завдяки голу екс-карпатівця здобув перемогу над Ейбаром
Алавес – Ейбар – 2:1

В рамках прем'єрного матчу 23-го туру Ла Ліги Лукас Перес допоміг Алавесу здолати в Ейбар (2:1).

46’ Лукас Перес
66’ Олівер Берк
 
Фабіан Орельяна 83’
46’ Лукас Перес
66’ Олівер Берк
83’ Фабіан Орельяна

Перший тайм поєдинку між Алавесом та Ейбаром не потішив моментами, хоча виглядав доволі динамічно. На двох команди завдали п'ять ударів, лише раз влучивши у площину воріт. Дещо активніше виглядали господарі, однак загалом матч тривав у рівній боротьбі.

Екс-динамівець Лукас Перес став пріоритетним варіантом для Барселони, – AS

На другий тайм атаку Алавеса підсилив Лукас Перес. Екс-карпатівець відкрив рахунок вже за кільканадцять секунд після стартового розіграшу м'яча, ефектно замкнувши простріл Хоселу з лівого флангу, а на 66-й хвилині звідти ж пішла передача Відаля в центр штрафного на Берка – 2:0. Ейбар відіграв один гол на 83-й хвилині завдяки блискучому пострілу Орельяни метрів з 20-ти у ближню дев'ятку, однак на камбек гостей не вистачило.

Завдяки цій перемозі Алавес набрав 27 очок і піднявся на тринадцяту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, а Ейбар, маючи в активі 24 залікових бали, залишився шістнадцятим.

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Ейбар Ейбар Іспанія Алавес Алавес Алавес - Ейбар
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