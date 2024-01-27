В матче 22-го тура Ла Лиги Альмерия на своем поле проиграла Алавесу (0:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первыми в 22-м туре Примеры сошлись Альмерия и Алавес. Худшая команда чемпионата, которая до сих пор не одержала ни одной победы, надеялась изменить печальную статистику в матче с середняком.

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Однако, победные планы подопечных Гаиски Гаритано уже на 10-й минуте нарушил Омородион, выведя басков вперед ударом низом по центру ворот. В конце тайма Эмбарба должен был сравнивать – он делал все правильно, пробивая в угол, но кипер Алавеса сыграл перфектно.

После перерыва гости удвоили свое преимущество: автор первого гола стремительно ворвался в штрафную, устоял после подножки соперника на линии, но не удержался после падения ему в ноги Луиша Машимиану. Риоха с пенальти наказал кипера за беспечную игру. За две минуты до завершения основного времени Омородион оформил дубль, буквально прошив вратаря с острого угла – для 19-летнего нападающего молодежной сборной Испании этот гол стал шестым в текущем сезоне.

Победа принесла Алавесу 26 очков и подняла на одиннадцатую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Мальорка с 6-ю пунктами безнадежно последняя.

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