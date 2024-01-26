Главный тренер Реала Карло Анчелотти уже знает, кто будет защищать ворота "сливочных" в завтрашнем поединке Ла Лиги против Лас-Пальмаса.

На предматчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил, что завтра доверит место в воротах Андрею Лунину.

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"Кто будет основным вратарем в завтрашнем поединке? Завтра будет играть Лунин. Противостояние Лунина и Кепы? Мне не трудно сказать, кто будет играть. В среду я скажу, кто будет играть в четверг (о матче с Хетафе, который сыграют 1 февраля – прим.)", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов (еще в 5 играх отстоял "на ноль"). Кепа в 18-ти поединках 18 раз вытаскивал сферу из сетки (в 5 поединках оставлял ворота "сухими").

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